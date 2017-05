Roda JC zet beoogde overname door Korotajev voorlopig stil

De zakenman met Russische achtergrond blijkt op 10 februari op het vliegveld van Dubai te zijn aangehouden op verdenking van het uitschrijven van een ongedekte cheque. Sindsdien zit hij in voorarrest en is hij volgens een persverklaring van zijn firma AK Investment in afwachting van zijn vrijlating op borgtocht.

Korotajev werd begin februari in Kerkrade gepresenteerd als de redder van het armlastige Roda JC. Een week later werd hij opgepakt. Volgens het persbericht op de website van zijn bedrijf is hij het ,,slachtoffer van een onbedoeld misverstand of, erger, van een frauduleuze daad om hem in diskrediet te brengen.''

Roda JC is verrast door de berichtgeving omtrent Korotajev, laat de club in een statement op de clubwebsite weten. Gisterenavond is de directie van de club pas op de hoogte gesteld van de situatie van Korotajev. De club hoopt zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te krijgen.

Voorovereenkomsten

Roda JC heeft met Korotajev voorlopig uitsluitend voorovereenkomsten getekend. Hierin heeft hij aan alle financiële verplichtingen voldaan. De aandelenoverdracht heeft echter nog niet plaats gevonden. Dit betekent dat Frits Schrouff nog steeds 99,8 procent van de aandelen van de club in zijn bezit heeft. Roda JC zet de beoogde overname van de club door de heer Korataev voorlopig on-hold. Dit betekent dat speculeren over het budget voor komend seizoen vooralsnog zinloos is.

Champions League

Bij zijn presentatie op 3 februari maakte Korotajev bekend dat hij heel erg ambitieus is. ,,Ik wil de Champions League in'', liet hij onomwonden weten. Hoeveel geld hij tot dusver in de club heeft gestoken, is niet bekend. Roda JC moest op zoek naar een investeerder omdat de begroting niet sluitend was.

Voor meer informatie over de heer Korotajev verwijst de club naar het persbericht zoals opgesteld door AK Investment Holding. Roda JC wil zich vanaf nu volledig focussen op de belangrijke wedstrijd tegen Willem II van aanstaande zondag, zo laat de club weten.

