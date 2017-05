Scholten: Feyenoord hunkert al zó lang naar die titel

Door de verrassende nederlaag van Feyenoord bij Excelsior valt de beslissing om het kampioenschap pas op de laatste speeldag. Slepen de Rotterdammers thuis tegen Heracles alsnog de titel in de wacht, of mag Ajax uit bij Willem II de schaal in ontvangst nemen? We blikken vooruit met spelers die voor beide titelkandidaten hebben gespeeld. Vandaag: Arnold Scholten.

Door Pepijn Jansen

- Hoi Arnold. Voor een speler die met zowel Ajax als Feyenoord kampioen is geworden, lijkt het me lastig om een voorkeur te hebben in deze spannende titelstrijd.

,,Bij beide clubs heb ik een fantastische tijd gehad. Ik kom ook nog graag in de Arena en in de Kuip en ik ken er nog veel mensen. Maar voor Feyenoord is het al zo lang geleden, het zou heel leuk zijn als het nu eindelijk eens lukt. Bovendien staan ze al het hele jaar bovenaan, dus ze hebben het echt zelf afgedwongen."

- Die titel hadden ze zondag al kunnen pakken tegen Excelsior, maar toen ging het helemaal mis. Hoe heb jij naar die wedstrijd gekeken?

,,Ik zat thuis voor de tv en zag met verbijstering wat er gebeurde. Ze konden niet op de mat leggen wat ze normaal gesproken wel laten zien. Het was een collectief falen en laat zien wat de spanning van een kampioenswedstrijd met spelers kan doen. Dat kan echt op je spieren slaan."

- Het verschil tussen Feyenoord en Ajax is nu nog maar één punt. Moeten ze zich zorgen maken in Rotterdam?

Volledig scherm Arnold Scholten. © PICS UNITED ,,Kijk, Feyenoord staat er natuurlijk nog steeds het beste voor. Ze hebben alles nog in eigen hand en spelen bovendien een thuiswedstrijd. Maar Heracles heeft zelf nog een puntje nodig voor de play-offs, dus ze zullen het echt niet cadeau krijgen. Voor Feyenoord wordt het zaak om Heracles meteen onder druk te zetten en het publiek er zo extra achter te krijgen. Dat is in een volle Kuip echt de twaalfde man."

- Wat betekent het voor Feyenoord als het toch nog mis gaat?

,,Dat zou natuurlijk dramatisch zijn voor deze spelersgroep. En voor het Legioen, dat al zo lang hunkert naar een kampioenschap. Het zou mooi zijn als ze eindelijk weer eens een titel kunnen vieren."

- Geniet je dit seizoen meer van het spel van Feyenoord, of van dat van Ajax?

,,Ik zie beide ploegen graag spelen. Zoals Ajax het de laatste weken doet in Europa, dat maakt echt indruk. Ik gun het Peter Bosz enorm om donderdag de finale te halen, al zal het nog een heet avondje worden in Lyon. Bij Feyenoord moeten ze het echt hebben van het collectief. Als je ziet dat Giovanni van Bronckhorst dit hele jaar de rust heeft weten te bewaren. En geloof me, er gebeurt genoeg tijdens zo'n seizoen. Dat is gewoon heel erg knap."

- Hoe gaat het met je eigen trainerscarrière? Wat zijn je ambities nog in de voetballerij?

,,Ik ben onlangs gestopt bij FC Den Bosch, maar zou graag wat in het voetbal blijven betekenen. Werken met de jeugd of een rol als assistent ligt met het beste. Clubs die interesse hebben, mogen altijd bellen."