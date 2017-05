Schöne op tijd fit voor finale

NEC ondanks overwinning naar nacompetitie, FC Emmen tegenstander

16:32 NEC won voor de tweede keer in twee weken, maar genoeg voor het eredivisieschap was het niet. Heerenveen werd verslagen (0-2), maar datzelfde deed Sparta Rotterdam bij Go Ahead Eagles. Daardoor eindigt NEC, ondanks de overwinning, als 16e.