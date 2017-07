Scott zet Oranje op scherp: Engeland is onverslaanbaar

De dertigjarige Scott moet de halve finale op het EK tussen Nederland en Engeland vanaf de tribune in Enschede bekijken. Ze kreeg zondag in de gewonnen kwartfinale tegen Frankrijk (1-0) haar tweede gele kaart van het toernooi en die levert haar een schorsing op. Scott stond in 2009 wel op het veld toen de Engelse voetbalsters Oranje ook troffen in de halve finale van het EK. Ze maakte in de verlenging met een kopbal het winnende doelpunt (1-2).