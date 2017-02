Fitte Siem de Jong: Winnen van NEC net zo veel waard als in De Kuip

Volgende week winnen in De Kuip lijkt verplicht voor PSV om nog kampioen te worden. De Jong: ,,Ik snap wel dat de buitenwereld al volop over die wedstrijd praat en er nu al veel over filosofeert. Aan ons de taak om daar niet in mee te gaan en ons volledig op de wedstrijd tegen NEC te richten. Een overwinning is morgen net zo belangrijk als volgende week. Er zitten nog genoeg punten in het spel, maar we mogen nu niets meer laten liggen. We willen in de race blijven."



Mede dankzij de van Newcastle United gehuurde De Jong is de race een race gebleven, doordat hij tegen Go Ahead Eagles, Ajax en sc Heerenveen beslissende dingen deed. Hij had niet het gevoel dat hij zich hoefde te bewijzen, maar is er toch content mee. Van weerstand tegen zijn zijn komst is weinig meer te merken. ,,Het is altijd prettiger om terug te kijken als je voor de ploeg van waarde bent geweest. Nu hebben we nog altijd een kans om dit seizoen kleur te geven. Blijven de concurrenten voorlopig ook winnen, dan moeten wij er het maximale uitgehaald hebben."