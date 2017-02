Siem de Jong wordt klaargestoomd voor Feyenoord-uit

Zaterdag tegen NEC en in het weekend daarna in de alles of niets-wedstrijd tegen de Rotterdammers moet PSV opnieuw winnen om nog kampioensspanning op het seizoen te houden. In dat proces kan de aanwezigheid Siem de Jong van cruciale betekenis zijn, bleek al eerder.



Goed beschouwd is De Jong de man die PSV dit seizoen nog sportief in leven heeft gehouden. Zijn fysieke gesteldheid blijft echter een probleem. Afgelopen vrijdag liep hij op de training opnieuw tegen een (lichte) spierblessure aan en zaterdag sloeg hij de besloten sessie over. Tegen FC Utrecht ontbrak de routinier bij de wedstrijdploeg. Het lijkt voor De Jong voortdurend laveren tussen het pakken van voldoende rust en met beleid grenzen verleggen om weer een hoger niveau te kunnen bereiken. Ieder stapje te veel werpt hem terug, zo bleek eerder dit seizoen al. Te weinig trainingsarbeid helpt hem uiteraard ook niet verder. De Jong heeft voor PSV echter zoveel in huis dat hij in een beperkt aantal wedstrijdminuten iets kan forceren, zowel door de lucht als over de grond.



De 'supersub' van dit seizoen deed gisteren na de groepssessie van PSV een aantal loopoefeningen en kwam al bij al tot een duurloopje van een paar kilometer. PSV hoopt hem klaar te stomen voor het cruciale duel met Feyenoord over twaalf dagen. De Jong zal ook dan vrijwel zeker niet in de basis starten, maar kan als invaller in een heikele situatie een nuttige rol vervullen. Zo zorgde hij eerder al voor mogelijk nog doorslaggevende punten in de duels met Go Ahead Eagles en sc Heerenveen en was hij in de Amsterdam Arena ook de reddende engel voor PSV. Had de ploeg in een van deze wedstrijden een slechter resultaat behaald, dan had PSV zich normaal gesproken al op de strijd om de tweede plek kunnen richten.



Ook als PSV de komende twee duels van NEC en Feyenoord mocht winnen, is er voor de Eindhovenaren nog lang geen reden om te juichen. Twee jaar geleden had PSV in de competitie de positie die Feyenoord nu heeft, al lag het toen nog wat verder voor. De ploeg van Phillip Cocu verloor begin 2015 weliswaar de twee toppers tegen Ajax en Feyenoord, maar gaf verder geen punt meer af. De Eindhovenaren hebben dus niets in eigen hand en zijn in de titelrace sowieso afhankelijk van een stunt van een ploeg van buiten de top drie tegen Feyenoord. PSV heeft zelf misschien wel de volle mep uit zeventien wedstrijden nodig en dat zou na de winterstop een historische prestatie zijn. PSV bleef in het seizoen 1987-1988 ooit een volle seizoenshelft zonder puntenverlies, al was het toen in de maanden voor de winterstop. Onder Guus Hiddink kwam PSV in 1987 tot 22 eredivisiezeges op rij, de langste serie overwinningen ooit.



In De Kuip kan Cocu eind deze maand mogelijk ook Jürgen Locadia weer in zijn ploeg verwelkomen. Hij moet echter eerst zijn rentree bij Jong PSV nog maken en dat gebeurt in principe volgende week maandag in een thuisduel met NAC. Jong PSV speelt die wedstrijd in het Jan Louwers Stadion.