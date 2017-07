Sofyan Amrabat: Ik ben een vechter, een doorbijter

,,Ik heb respect voor tegenstanders, maar ga niet voor ze opzij. Daarbij zal ik altijd alles geven. Met die houding ben ik ervan overtuigd dat ik ga slagen bij Feyenoord. Ik weet namelijk zeker dat ik het niveau aankan. Dat heb ik vorig jaar wel bewezen. In duels tegen de topclubs was ik op mijn best. Juist daarom baal ik ervan dat ik tegen Freiburg een mindere wedstrijd speelde. Ik hoop dat ik tegen Real Sociedad (morgen om 14.30 uur, red.) de kans krijg om me te revancheren.”



Dat laatste lijdt geen twijfel. Giovanni van Bronckhorst is openlijk vol lof over zijn brok Marokkaans temperament op het middenveld. ,,Een jongen die heel ver kan komen”, stelt de trainer. En Amrabat zelf is op zijn beurt verguld met de man die hem in die linie nu en dan de weg wijst: Karim El Ahmadi. ,,Karim is ongelooflijk belangrijk voor Feyenoord. En speciaal ook voor mij. Hij is zoveel met me bezig. Op het veld en in de kleedkamer. Vaak zijn het maar kleine dingetjes. Van die opmerkingen hoe je moet staan, wanneer je de diepte moet zoeken, dat soort zaken. Hij is echt mijn mentor. Je merkt dat hij een schat aan ervaring heeft. Van iemand als Karim kan ik alleen maar heel veel leren.’’