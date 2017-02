Sparta na verlies in acute degradatiezorgen

Sparta moet zich serieus op gaan maken voor een pittige strijd tegen degradatie. Vanmiddag ging de ploeg van Alex Pastoor hard onderuit tegen directe concurrent PEC Zwolle: 2-3.



Door: Dennis van Bergen



Queensy Menig, Brock Madsen en Erik Israelsson maakten de doelpunten voor de bezoekkers. De twee late goals van Mathias Pogba deden er niet meer toe.



Daarmee dreigt een donkere periode aan te breken voor de Rotterdamse club, die komende zondag op bezoek moet bij Ajax. Tenminste zo zorgwekkend als het puntenverlies tegen PEC Zwolle, is het spel van de dit seizoen zo frivool gestarte rood/witten. De schwung is er volledig uit.



Ook vanmiddag slaagden de Spangenaren er amper in om uitgespeelde kansen te creëren. In de tweede helft werd het gebrek aan stootkracht resoluut afgestraft door PEC, dat via Menig, Madsen en invaller Israelsson wél doeltreffend was.



In de eerste helft viel er al weinig te genieten. Het was alsof Sparta en PEC Zwolle allebei de druk voelde van het móeten winnen. De ploegen waren voetballend vrijwel aan elkaar gewaagd. De betere mogelijkheden waren toen evenwel al voor de bezoekers. En daarbij had de thuisclub het geluk dat doelman Roy Kortsmit een aantal maal goed optrad. Zo was hij onder meer alert op inzetten van Ouasim Bouy en Danny Holla.



Aan de andere kant bleven uitgespeelde kansen uit. Gevaarlijke voorzetten van Thomas Verhaar kwamen tot twee maal toe niet. Hetzelfde gold voor Mart Dijkstra, wiens pass evenmin tot een doelkans leidde. Ook met de debutanten Jerson Cabral en Martin Pusic lukte het in de loop van de tweede helft lang niet bij Sparta. De goals van Pogba vielen toen het duel al beslist was.