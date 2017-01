Sparta na zenuwslopende penaltyreeks naar halve finale

Door Nik Kok

De laatste gemiste strafschop van Richairo Meulens deed FC Volendam uiteindelijk de das om. En toen hadden daarvoor al vier spelers hun penalty gemist. Het zorgde voor een knotsgek einde van een fraai voetbalgevecht.

Heroïsch was eerder al de verlenging waar na negentig doelpuntloze minuten twee keer kort achter elkaar werd gescoord. Eerst dacht Sparta dat plaatsing voor de halve finales zeker was na een treffer van Thomas Verhaar. Maar de dappere thuisclub richtte zich nog één keer op dwong een strafschoppenserie af door een doelpunt van Bert Steltenpool.

Nog in de reguliere speeltijd, terwijl de mist steeds een beetje meer optrok in het Kras Stadion van Volendam, gooit de thuisploeg de laatste schroom van zich af op weg naar voren. Naar een doelpunt met dorpse eeuwigheidswaarde. Zo eentje waar ze het in Volendam nog lang over zouden kunnen hebben. Die kwam niet.

Held

Aanvoerder Kees Kwakman was dichtbij met een soort van voorzet op de bovenkant van de lat. Spits Bert Steltenpool had moeten scoren na een puntgave voorzet. Hij schoot over. Held was bijna geworden in de eerste helft, Joey Veerman, het nieuwe talent van Volendam waar het dorp niet over raakt uitgepraat. De nieuwe Wim Jonk denken ze misschien wel. In elk geval weer zo’n speler waar het dorp patent op heeft.

Technisch vaardig. Klein van stuk. Maar wel brutaal en goed meevoetballend in zijn eerste wedstrijd van belang. Hij was heel dichtbij het maken de openingstreffer toen hij de rebound van een vrije trap van Kwakman op doel schoot. De bal kwam., buiten het bereik van doelman Kortsmit, via de binnenkant van de paal weer terug in het veld en het stadion sidderde. Lang al is er geen eredivisiewedstrijd gespeeld in het dorp dat het wel gewend is. Dan is een bekerwedstrijd tegen Sparta een fraai alternatief.

Worsteling

Voor de kans van Veerman was FC Volendam, dat dit seizoen thuis pas één wedstrijd verloor, soms gevaarlijk terwijl eredivisieclub Sparta domineerde. Met trainer Alex Pastoor op de tribune vanwege eens schorsing. Assistent Michael Reiziger, een andere oud-speler van de thuisclub nam de honneurs van Pastoor waar. Hij zag kansen voor zijn aanvaller Paco van Moorsel. Die aan het eind van de tweede helft was de grootste. Volendam-doelman Verhulst redde ook al op een verraderlijk afstandsschot van hem. Maar bovenal zag hij Sparta worstelen met de club die op het niveau speelt dat ze toch sinds dit seizoen eindelijk waren ontstegen.

Soms was Volendam brutaal. Vooral op links met Gyliano van Velzen, de voormalige jeugdspeler van Manchester United die er zomaar een panna uit kan gooien en de thuisploeg deed hopen op een avontuur als in 2009. Scherper werden de Volendamse aanvalsgolven in de tweede helft toen er steeds eer geloof kwam in een stunt van jewelste. Die kwam er uiteindelijk niet omdat de strafschoppenserie de club fataal werd.

