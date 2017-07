'St. Juste met Feyenoord mee naar Oostenrijk'

Van Ginkel ziet leidende rol bij PSV zitten

16:01 Bij PSV is door het vertrek van Andrés Guardado een vacature voor een vice-aanvoerder ontstaan. Marco van Ginkel, Jeroen Zoet of Davy Pröpper lijken de meest aangewezen spelers om deze taak te gaan vervullen. Van Ginkel stond vandaag voor het eerst sinds mei weer op het veld bij PSV en loopt zeker niet weg voor een meer leidende rol bij PSV. ,,Maar het is uiteraard aan de trainer", gaf hij aan.