Stengs revalideert in Pittsburgh

VVV heeft Real-speler Mink Peeters binnen

16:46 VVV kan vanaf nu beschikken over Real Madrid-speler Mink Peeters. Vandaag is het papierwerk afgerond. Hij wordt voor een seizoen gehuurd. Zodoende kan de geboren Nijmegenaar zondag al in actie komen voor de Venlose club, die op die dag Ajax treft.