Tattookoning Henk Schiffmacher ontwerpt eredivisiebal

Onder het motto 'Voetbal is van iedereen' werd de tattookunstenaar door de Eredivisie en partner Derbystar uitgekozen als ontwerper. Schiffmacher, die eind maart - kort na zijn 65ste verjaardag - na veertig jaar stopt als tatoeëerder, was in zijn nopje met de opdracht. ,,Dat ik de officiële eredivisiebal heb mogen ontwerpen is een droom die werkelijkheid wordt. Ik ben een groot voetballiefhebber en heb gedurende mijn loopbaan ook diverse voetballers onder mijn naald gehad. In het ontwerp van de bal heb ik symbolen gebruikt die staan voor kracht en verbinding. Dat is voor mij ook waar de Eredivisie en voetbal voor staat. Ik hoop dat de spelers, clubs en supporters dit zullen herkennen en waarderen.''



De jubileumeditie draagt de naam Eredivisie Brillant by Henk Schiffmacher. De bal rolt voor het eerst tijdens de laatste speelronde van dit seizoen, op zondag 14 mei. Alleen Ajax en Feyenoord spelen hun thuiswedstrijden met een andere bal, omdat ze een contract hebben met een andere leverancier.