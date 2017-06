Technisch hart legt eigen lot in handen van Keizer

Met de aanstelling van de in de top nog onervaren Marcel Keizer waagt de clubleiding een grote gok. Maar wel in de overtuiging dat dit de juiste man is. Overtuigd als de beleidsbepalers in Amsterdam zijn van de coach die als trainer altijd in de relatieve luwte werkte.

Jazeker. Het is een groot voordeel dat Keizer als voormalige jeugdspeler (en kortstondig speler van het eerste elftal) de clubcultuur tot in de finesses kent. Dat Ajax een trainer krijgt die vanwege zijn werk bij het beloftenelftal al kan lezen en schrijven met de grootste talenten bij die club, die nu moeten doorstromen. Een man bovendien die zich zal schikken in de beslissingen van het veelbesproken technisch hart. De kans op hommeles, zoals met Peter Bosz, lijkt op voorhand klein.

Die beweegredenen zijn te volgen. Maar dat maakt de beslissing nog niet minder gewaagd. Geen enkele andere trainer (lees: een gevestigde naam) geeft garanties, maar Keizer zal straks pas echt ervaren hoe het is om ‘de baas van Ajax’ te zijn. Hoe pers en publiek reageren als het niet loopt. Krediet heeft hij binnen de club het afgelopen jaar als succesvol trainer van Jong Ajax genoeg opgebouwd. Maar voor de buitenwereld blijft Keizer een grote onbekende en juist dat maakt hem kwetsbaar.

Terwijl de klus zwaar is. Een maand na zijn eerste training als Ajax-coach moet de ploeg al via voorrondes deelname aan de Champions League afdwingen. Maar groter nog is de druk in de eredivisie. Na 2015, 2016 en 2017 nu wéér de titel missen? Het kan en mag gewoon niet in Amsterdam.

Maar meer nog dan bij Keizer zullen de ogen gericht zijn op de mensen die hem aanstellen. Het technisch hart dus, met voorzitter Edwin van der Sar, Dennis Bergkamp, Saïd Ouaali en Marc Overmars. Zij handelen nu met het aloude adagium van de club in het achterhoofd: waarom iets halen van buiten als je zelf iets goeds in huis hebt? Al was Overmars nog het meest gereserveerd: hij voelde in eerste instantie nog wat voor een kandidaat van buitenaf.

De parallellen met het verleden zijn snel gemaakt. Want ook Leo Beenhakker, Aad de Mos, Louis van Gaal en Frank de Boer werden vanuit het tamelijke niets hoofdtrainer van Ajax. Dat kan dus een succes zijn, maar Danny Blind en Jan Wouters bewezen dat het net zo goed faliekant kan mislukken.

De keuze voor Bosz werd afgelopen seizoen door een deel van de aanhang ook met scepsis ontvangen. Al was de reden daarvoor, zijn Feyenoord-verleden, wel erg plat. Maar toen Bosz Ajax bijna ouderwets liet voetballen, hoorde je daar niemand meer over. Ook bij Keizer zal het finale oordeel afhangen van vermaak en succes. Toch blijft het een gewaagde keuze, waarmee het technisch hart ook zijn eigen lot in handen van Keizer legt.