Ten Hag eist reactie van FC Utrecht

Door: Ard Schouten

PEC Zwolle-trainer Ron Jans roemt in aanloop naar het duel met Utrecht, vanavond in stadion Galgenwaard, de ploeg van zijn collega Erik ten Hag. ,,Elke speler voert zijn taken heel goed uit'', zei hij er bij.



Jans heeft waarschijnlijk de Utrechtse tweede helft tegen PSV nog niet gezien, want juist op dat vlak liet Utrecht in Eindhoven flinke steken vallen. Vindt ook Ten Hag. PSV speelde, zo licht hij toe, zondag even met twaalf man toen een ballenjongen ervoor zorgde dat de Eindhovenaren snel een inworp konden nemen. Utrecht had op dat moment een dutmomentje, zodat de thuisploeg eenvoudig de 2-0 kon maken. Wedstrijd beslist.



,,Voor mij is dat een voorbeeld van niet bij de les zijn. Dat is iets mentaals. Zoals bij die corner bij de 1-0 alle overlevingsdrang ontbrak om vooral geen goal tegen te krijgen.'' Dat Utrecht zo eenvoudig in drie minuten tijd ineenzakte, viel de coach rauw op zijn dak. ,,In de tweede helft liepen we ineens tegen alle afspraken in vooral achteruit. Dat is vragen om moeilijkheden.''