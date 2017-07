Terence Kongolo op weg naar Monaco

Stage Aissati bij ADO al klaar voor hij begonnen is

2 juli Aan de stage van Ismaïl Aissati bij ADO Den Haag is al een einde gekomen voor hij is begonnen. De 28-jarige middenvelder uit Utrecht wilde vanaf morgen zijn conditie op peil houden in Den Haag. Maar toen hij las dat de club naar buiten bracht dat hij de kans kreeg om ‘de technische staf te overtuigen’, belde hij ADO meteen weer af.