Tete: Appie is als een broertje voor mij

,,Ik kan het nog steeds niet geloven. Ik vind het vervelend dat ik er niet bij kan zijn", vertelt Tete. De verdediger ging niet mee op het trainingskamp van Ajax, omdat zijn transfer toen in de afrondende fase zat. In Oostenrijk zakte Nouri in elkaar met hartritmestoornissen, waardoor hij blijvende en ernstige hersenschade heeft opgelopen.



,,Iedereen in Amsterdam weet wat Appie was. Ik zat elke ochtend met hem aan tafel. Ik hoop alleen maar dat het zo snel mogelijk beter met hem gaat.''



Ook Lasse Schöne gaf voor de camera aan dat er nog veel verdriet is in de selectie. ,,Zodra je het veld op stapt dan kan je het even loslaten. Zodra je er weer uitgaat dan speelt het weer. We hebben veel steun aan elkaar. Dat is belangrijk.