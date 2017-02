Thoone beëindigt doelpuntendroogte van 1.214 minuten

Daarmee is de 31-jarige Limburger eindelijk van de nul af dit seizoen. Zijn laatste treffer was op zondag 20 maart 2016, in het thuisduel met MVV (1-2). ,,Al heb ik niet het gevoel dat ik heel veel kansen verprutst heb, toch stond die nul er dit seizoen. Dit is daarom wel een bevrijding”, zei Thoone na afloop.



Aanvoerder

De aanvaller, sinds het vertrek van Thijs Hendriks aanvoerder van Achilles, kende geen enkele twijfel bij de strafschop. Vanaf elf meter schoot hij de bal strak in de kruising. ,,Ik keek goed wat de keeper deed”, zei Thoone. ,,De bal was eigenlijk iets te hoog, maar het was een heerlijk gevoel. Het was een superavond.”



Jong PSV

Achilles maakte door de zege een einde aan de reeks van 20 wedstrijden zonder overwinning. De laatste thuisoverwinning werd geboekt op 26 februari 2016, toen Jong PSV met 3-2 werd verslagen in Groesbeek.