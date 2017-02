Toppers op de tocht voor Van der Werff

Van der Werff (27) dreigt de komende tijd de wedstrijden tegen Ajax, PSV, de derby van Gelderland tegen NEC én de halve finale van de KNVB-beker tegen Sparta te missen. De centrumverdediger van Vitesse kan met kniebandletsel zomaar vijf weken zijn uitgeschakeld. „Dit is een ontzettende tegenvaller”, zegt hij.



De blessure volgt op een duel aan de zijlijn met de Tilburgse spits Obbi Oulare. ,,Het was geen opzet, maar het is wel een lelijke blessure”, stelt Van der Werff. ,,Ik wist eigenlijk meteen dat het niet goed was en dacht al aan Ajax en die halve finale van de beker. Dit wordt wéér lange tijd revalideren.”



Weer, want Van der Werff is dit seizoen al een tijdlang geblesseerd geweest aan zijn knie. ,,Dat was de meniscus. Daar is nu niets mis mee. Dat is dan nog het goede nieuws van de mri-scan. Maar verder kan ik niet vrolijk worden. Nu begint de cyclus, waarbij we van dag tot dag kijken hoe het gaat.”