Topscorer Jupiler League teleurgesteld over mislopen transfer

,,Ik had wat meer interesse verwacht en wel een transfer willen maken", geeft de spits eerlijk toe tegenover Omroep Brabant. Belangstelling was er wel, vanuit het buitenland en NAC Breda, maar tot een transfer kwam het niet. ,,Teleurgesteld, raar...ik weet het niet. Ik kan er niet precies iets aan plakken. Waarom is het mislukt? Ik moet wel helemaal het goede gevoel hebben en uiteindelijk zit er ook een prijskaartje aan je. Dat soort dingen spelen mee."

FC Oss-trainer François Gesthuizen is blij dat hij ook de tweede seizoenshelft nog over de spits kan beschikken. Al snapt hij niet helemaal hoe dat kan. ,,Als je kijkt naar de feiten en naar de statistieken verwacht je wel dat er iets gaat komen bij iemand die 24 goals maakt. Het is verrassend rustig gebleven. Als hij er hier nog een paar in schiet, en er dus meer dan dertig maakt, moet het raar lopen als er aan het einde van het seizoen dan niets gebeurt."