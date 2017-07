Transfer Guardado naar Real Betis afgerond

De 136-voudig international en aanvoerder van Mexico ondertekende in Sevilla een contract voor drie jaar bij Real Betis. Guardado stond ook in de belangstelling van clubs uit de Verenigde Staten, maar keert nu terug in de Spaanse competitie. Guardado speelde eerder in La Liga voor Deportivo la Coruña en Valencia.



PSV nam deze zomer ook al afscheid van een andere Mexicaan, verdediger Héctor Moreno. Hij stapte over naar de Italiaanse topclub AS Roma. Met aanvaller Hirving Lozano haalde technisch manager Marcel Brands wel weer een nieuwe Mexicaan binnen.



Brands slaagde er in 2014 in om de gelouterde Guardado te huren van Valencia. Na een tegenvallend jaar bij Bayer Leverkusen maakte de Mexicaan in Eindhoven wel grote indruk. Hij had een groot aandeel in het behalen van de eerste landstitel in zeven jaar tijd. PSV nam de middenvelder vervolgens definitief over van Valencia. In het daaropvolgende seizoen pakte Guardado met PSV weer het kampioenschap. Afgelopen jaar maakte de Mexicaan, net als heel PSV, een wat minder seizoen door.



Met Jorrit Hendrix heeft trainer Phillip Cocu al een vervanger van Guardado in de selectie. Hij hoopt ook dat Marco van Ginkel weer naar Eindhoven komt.