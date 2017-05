Transfer Haller levert FC Utrecht miljoenen op

Door Ard Schouten

De onderhandelingen kwamen afgelopen dagen in een stroomversnelling. Met het oog op de play-offs hebben beide clubs besloten het nieuws vandaag naar buiten te brengen.

FC Utrecht haalde de Fransman in de winterstop van het seizoen 2014/15 op bij AJ Auxerre, dat uitkomt in de Franse Ligue 2. De spits van Ivoriaanse/Franse komaf zat daar te verpieteren op de bank. Oud-speler Didier Martel – nu scout voor Utrecht- bezocht een wedstrijd van Auxerre voor een back en kwam met Haller terug. De nu 22-jarige spits ontpopte zich in stadion Galgenwaard tot een goalgetter. In zijn eerste halve seizoen scoorde hij 11 goals, afgelopen seizoen was hij 17 maal trefzeker in competitieverband en dit seizoen vond hij dertien maal het net.

Sébastien Haller on Twitter Today was a big day for me. Thks @fcutrecht, mates, fans, family, @360mngt and @Eintracht who makes that possible ! Now playoffs ! Uuuu 🔴⚪️ Haller, in Utrecht driemaal topschutter op rij, kroonde zichzelf vorige maand tot meest productieve buitenlandse speler ooit bij Utrecht, met 41 treffers. Zijn handelsmerk werd ook het nemen van penalty’s. Hij miste alleen in een oefenpotje tegen Achilles’29. Veertien maal om het ‘echie’ was het wel raak, waarmee hij Ton de Kruijk recent onttroonde als penaltykoning van FC Utrecht.



Dat Haller deze zomer zou verkassen lag in de lijn der verwachting. Utrecht leende hem van Auxerre en bedong een optie tot koop voor acht ton. Utrecht verdient een veelvoud aan de spits, die nog twee seizoenen vast lag. Zowel Frankfurt als FC Utrecht willen geen mededelingen doen over de transfersom, maar de geschatte opbrengt ligt tussen de vijf en zes miljoen euro.

Veel internationale clubs bevolkten de afgelopen seizoenen de tribunes van stadion Galgenwaard voor de Franse jeugdinternational, maar tot een overstap kwam het steeds niet. Er was twijfel of hij de echte top aan zou kunnen. Haller zelf was ook kieskeurig, wilde niet naar clubs onderin de Premier League (zijn droomcompetitie) en wees zowel een aanbieding uit China en Rusland resoluut af.



De Chinezen wilden twintig miljoen neerleggen voor het Franse goudhaantje van FC Utrecht. Afgelopen winter waren enkele clubs concreet, maar de spits zelf wilde tot deze zomer bij Utrecht blijven. Zijn vriendin was in verwachting van hun eerste kind, de inmiddels kersverse vader wilde in die voor hen spannende tijd niet verkassen.

Nu zegt de Utrecht-spits toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. ,,FC Utrecht heeft me een kans gegeven waar ik zeer erkentelijk voor ben. Ik zat in een rotfase van mijn carrière, het was uitzichtloos. Utrecht heeft me verlost. Toen Martel kwam, kende ik Utrecht amper, maar eenmaal hier was ik al snel blij met mijn keuze. Het was goed weer toegejuicht te worden door fans die mijn spel waarderen. Daarom wil ik voor hen ook knallen in de play-offs, want Utrecht verdient na dit mooie seizoen Europees voetbal. Ik zal daar niet bij zijn, maar ik gun het iedereen uit de grond van mijn hart.’’