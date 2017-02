Uitblinkende Mink Peeters tegen oude club Ajax

Peeters had vandaag een hoofdrol als invaller tegen Monaco. Hij kwam bij een 2-0 achterstand in het veld, maar Real won in de slotminuten met 3-4 onder meer door twee doelpunten van de Nederlander. In Madrid, de kwartfinale is maar één wedstrijd, speelt hij nu tegen Ajax. De Amsterdammers wonnen dinsdag met 3-0 van Dinamo Kiev.