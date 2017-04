Utrecht stevig op vierde plek na zuinige zege op Roda JC

Door Ard Schouten



Roda JC had lang uitzicht op dat waar het voor kwam: een puntje. De thuisploeg wilde wel, maar had vooral ruzie met de bal en de bezoekers parkeerden de zwart-gele bus in de hoop er een punt uit te slepen.



Dat lukte bijna, omdat Utrecht slordig omging met de spaarzame kansjes. Maar echt in actie hoefde Roda-goalie Benjamin van Leer nou ook weer niet te komen. Al had Gyrano Kerk de 1-0 bijna binnengeschoten, maar wist de Roda-defensie hem met handen en voeten van scoren te beletten.



Van Leers ploeg kreeg voordat Labyad de score openden een prima kans via Mikhail Rosheuvel, maar zijn inzet strandde. Utrecht houdt dankzij de zestiende seizoenszege plek vier in handen. Maar het lunchoptreden van vandaag geeft voetballend gezien weinig houvast richting de belangrijke weken die komen gaan, al zullen de tegenstanders die nog wachten (Vitesse en AZ) er niet de lastig te bespelen spelopvatting van Roda op nahouden.



Utrecht heeft het play-offsticket al een tijdje binnen en moet er nu voor gaan zorgen dat het na de laatste twee competitieoptredens - tegen Vitesse en AZ- fris aan de start van het competitietoetje komt.