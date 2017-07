Valletta eerste horde voor FC Utrecht op weg naar groepsfase EL

Ten Hag: Twee jaar geknokt om hier te komen

12 juli FC Utrecht-trainer Erik ten Hag is zich ervan bewust wat er voor FC Utrecht morgenavond tegen Valletta FC op het spel staat. Zijn ploeg komt dan in actie in de voorronde voor de Europa League. ,,Wij hebben twee jaar geknokt om hier te komen. Het zonnetje schijnt, het bevalt hier, we hebben er zin in.”