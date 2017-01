Van Basten over kritiek: Nu roepen ze alleen dat ik gek ben

Het idee is je niet in dank afgenomen door mensen zoals Jürgen Klopp en Arsène Wenger. Die vinden het belachelijk. Marco van Basten: ,,Prima, dat mag, maar voer dan wel een inhoudelijke discussie. Nu roepen ze alleen dat ik gek ben, zonder duidelijke argumenten. Daar kan ik niet zoveel mee. Begrijp me goed: ik pleit niet voor het rigoureus afschaffen van buitenspel, zomaar opeens, maar het is wél goed om er op zijn minst over na te denken. Je kunt alles bij het oude houden, maar je kunt ook proberen om voetbal op een slimme manier aantrekkelijker te maken, ook richting de toekomst. Kijk naar het afgelopen EK: teams zijn zo fit en zo goed georganiseerd, dat verrassing steeds zeldzamer wordt.’’

Eén van de argumenten van de critici is: pressie spelen gaat niet meer. De verdedigende ploeg hoeft alleen maar een spits rond de andere zestien te laten zwerven. Lange bal: goal.

,,Daar geloof ik dus niet in. Ook nu al kan de verdedigende ploeg een snelle aanvaller op de middellijn zetten. Die staat met zijn gezicht richting de goal, dus in de goede looprichting. Zonder buitenspel kun je die spits hooguit een meter of vijftien dieper zetten, maar niet veel verder. Het is hartstikke moeilijk om die bal – onder druk – op de goede plek te krijgen. Een bal van zestien naar zestien schieten: dat is in de praktijk zo goed als onmogelijk. En dan heb je de keeper en de laatste man nog, die de situatie positioneel kunnen verdedigen. Op details zal er best wat veranderen, maar dat je geen pressie meer kunt spelen: flauwekul.’’