Van Basten vraagt hulp Bosz: probeer shoot-outs uit

Schorsing Baker teruggebracht naar één duel

10:18 Lewis Baker mist alleen de wedstrijd van Vitesse tegen FC Groningen. De schorsing van de Engelsman is in beroep teruggebracht tot één wedstrijd (plus 1 voorwaardelijk). In de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Feyenoord is de Chelsea-huurling er weer bij.