Van Bronckhorst: 'Belgisch' play-offsysteem voelt als oneerlijk'

Een werkgroep studeert momenteel op een model dat vergelijkbaar is met de Belgische competitie. Dit voorjaar moet nemen de clubs daar een besluit over.

,,Zelf ben ik voorstander van een zekere helderheid en een logische opzet, waarbij de nummer 1 van de competitie ook gewoon de winnaar is,'' aldus Van Bronckhorst. ,,Dat voelt toch sportiever, eerlijker. Als trainer en als ex-voetballer zou dat mijn voorkeur hebben, in België worden punten gehalveerd, ergens is dat toch een beetje vreemd, vind ik. Al begrijp ik ook wel dat de KNVB bekijkt hoe de eredivisie aantrekkelijker kan worden, met meer televisie-opbrengsten etcetera. Meer topwedstrijden is op zich ook goed, zeker, maar van de andere kant: ook uitwedstrijden tegen kleinere clubs kunnen zwaar en interessant zijn. Ik zou de eredivisie in grote lijnen laten zoals hij is.''