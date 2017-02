Van Bronckhorst: Jones maakt seizoen af onder de lat

Gelijke spelen hangen Excelsior de keel uit

13:43 Afgelopen zondag kon Excelsior nog wel leven met dat gelijkspel tegen FC Twente (1-1) in eigen huis. Veel meer zat er niet in, concludeerden de spelers en de trainer vrij eensgezind. Maar nu moet het weleens afgelopen zijn met die puntendelingen, vindt men op Woudestein. Zesmaal in negen duels is toch wat veel, zeker aangezien die drie andere werden verloren.