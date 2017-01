Van Bronckhorst kiest weer voor Vilhena in rol El Ahmadi

Door Mikos Gouka

,,In Marbella zijn we daar al heel erg mee bezig geweest’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Tonny hoeft zich op die positie niet in te houden, maar hij is wel de meest defensieve pion op het middenveld. Maar dat pakte hij gedurende de wedstrijd tegen Roda JC steeds beter op.’’

Ook Jan-Arie van der Heijden roemde zojuist de rol van Vilhena, die van nature een speler is die zijn tomeloze energie kwijt moet door veel loopwerk te verrichten. ,,Maar Tonny doet dat prima’’, zegt Van der Heijden. ,,Hij is ook geïnstrueerd om de positie over te nemen als ik of Eric Botteghin in dribbelen naar het middenveld.’’

Van Bronckhorst zal donderdag in Arnhem iets nieuws moeten verzinnen omdat hij tijdens de bekerwedstrijd tegen Vitesse niet kan beschikken over El Ahmadi (Afrika Cup) en Vilhena (geschorst).

,,Dat Jens Toornstra nu ook op het middenveld speelt, is belangrijk’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Die heeft van nature dat hij om zich heen kijkt en de balans bewaakt. Dus als Vilhena uit positie is of zich aanvallend inschakelt, neemt Toornstra dat over.’’

Feyenoord wil tegen Willem II uiteraard een driepunter scoren om vervolgens voor de televisie te bekijken hoe PSV en vooral Ajax het doen. Het doel is de voorsprong minimaal handhaven tot El Ahmadi terug is uit Gabon. ,,En dat gevoel is dubbel’’, zegt Van Bronckhorst, die naast El Ahmadi alleen nog Sven van Beek en Kenneth Vermeer mist. ,,Ik hoop dat hij het daar goed doet, maar het is ook fijn als hij hier weer beschikbaar is. De Afrika Cup midden in het seizoen blijft lastig. Maar ook zonder Karim moeten we Willem II verslaan.’’