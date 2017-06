Van Bronckhorst wil niets kwijt over Van Persie

Komende jaren stromen geen extra beloftenteams in

20:44 De komende twee jaar zullen er geen extra beloftenteams van betaalde clubs instromen in het amateurvoetbal. Dat is de uitkomst van het overleg dat vanavond plaatsvond tussen de KNVB en de betreffende verenigingen. De amateurs waren fel tegen de maatregel, die aanvankelijk over een jaar had moeten ingaan.