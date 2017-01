Van den Brom: Luckassen wordt steeds bepalender

Luckassen zelf prefereert een positie als centrale verdediger, maar hij heeft inmiddels al op verschillende plekken in het elftal gestaan. Van den Brom: ,,Zelfs als rechtsback. Ik weet dat Derrick zelf het liefst verdediger is. Maar dan leg ik hem uit dat hij nu nodig is al verdedigende middenvelder. Ik vind dat hij dat ook heel goed kan. Nu helemaal, nu hij niet meer zo onstuimig is. Hij heeft er alle eigenschappen voor denk ik. Derrick is sterk, snel en heeft een prima inspeelpass.”



Met Luckassen in de basis speelt AZ zondagmiddag in Arnhem tegen Vitesse, één van de concurrenten voor een plaats die recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. ,,Zij hebben een iets mindere bekerloting dan wij”, denkt Van den Brom over zijn voormalige werkgever. ,,Maar ook zij zullen een boost hebben gekregen door de overwinning op Feyenoord van donderdagavond.”