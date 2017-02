Van den Brom ziet kansen tegen Lyon

,,We zien kansen, helemaal als we hetzelfde kunnen brengen als afgelopen zondag tegen Heerenveen. Toen hebben we op een Europese manier gewonnen."

Van den Brom wil niks weten van een eventuele crisissfeer bij tegenstander Lyon. ,,Daar zullen ze ook zo snel mogelijk uit willen komen. En het is niet zo dat er bij ons minder druk is. Voor ons is deze wedstrijd net zo belangrijk. We zijn hartstikke ambitieus en zien dit niet als een feestje. Dat kan het worden als we hebben gewonnen. Genieten, zeker, maar wel met in het achterhoofd dat we echt iets willen neerzetten. Het is bijvoorbeeld heerlijk dat we momenteel een overtal aan wedstrijden op het programma hebben staan."