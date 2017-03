Van der Gragt ontbreekt bij Oranje Leeuwinnen

Bondscoach Sarina Wiegman heeft maandag een selectie van 23 speelsters samengesteld voor de twee interlands die het elftal speelt in voorbereiding op het EK voetbal dat deze zomer in eigen land plaatsvindt. Op 11 april speelt het Nederlands elftal in Doetinchem tegen IJsland. Vier dagen eerder, op 7 april, is Frankrijk in Utrecht de tegenstander. Op die dag is het exact honderd dagen totdat Oranje tegen Noorwegen de aftrap verzorgt van het EK. Die wedstrijd, op 16 juli, wordt eveneens gespeeld in de Galgenwaard in Utrecht.