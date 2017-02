Van der Poel ook de snelste in Hulst

FC Twente krijgt te weinig in Rotterdam

14:29 'Alles of niets' scandeerden de supporters van Excelsior in het laatste kwartier van het thuisduel met FC Twente. Het werd geen van beiden. In een slordig maar intrigerend duel bleven beide ploegen steken op 1-1, waar niemand echt tevreden mee was. Al mochten de Rotterdammers blij zijn dat ze nog een puntje aan de wedstrijd hadden overgehouden.