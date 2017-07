Van der Sar: Snoeihard gewerkt om Appie weer terug te halen

Nouri werd vanmiddag tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk minutenlang behandeld op het veld. De 20-jarige speler werd ter plaatse gereanimeerd nadat hij vlak daarvoor in elkaar zakte. Hij is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.



,,Er is heel adequaat gehandeld", zegt van der Sar. ,,Onze dokter, de fysio en de mensen van het Rode Kruis hebben snoeihard gewerkt om hem weer terug te halen. Onze medische mensen waren snel bij Appie, evenals de verzorgers van Werder Bremen, maar daarna duurde het allemaal heel lang."



Het waren angstige momenten voor de spelers en staf. ,,Het was voor ons ook onduidelijk. We zagen dat Appie op de grond lag. Dan ga je toch aan wat ergers denken, omdat ook zijn benen niet bewogen. De dokter heeft in de kleedkamer zijn verhaal gedaan en verteld dat Appie stabiel is."



De familie en vrienden van Nouri komen morgen naar Oostenrijk. ,,We hebben uiteraard ook met zijn familieleden contact gehad. Die zijn heel erg geschrokken. We zullen opvang regelen. Op die manier proberen we het zo goed mogelijk te regelen voor hem en z'n familie."



Nouri wordt in het ziekenhuis in slaap gehouden om hem zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen. Volgens Ajax heeft hij een eigen hartslag, maar ligt hij wel aan beademing.