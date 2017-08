Van Gaal voor even terug bij AZ

Oranje Leeuwinnen beginnen in Groningen aan WK-kwalificatie

15:00 De Nederlandse voetbalsters openen in Groningen de kwalificatiereeks die moet leiden tot een plek op het WK van 2019. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman ontvangt Noorwegen op vrijdag 24 oktober in het stadion van FC Groningen, dat plaats biedt aan ruim 22.500 toeschouwers. Oranje schreef onlangs historie door in eigen land de Europese titel te veroveren.