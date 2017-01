Van het Utrechtse trauma tot het palmares van Fraser: de magie van de beker

Dinsdag, 20.45 uur

FC Volendam – Sparta Rotterdam

Op het oog bestaat er tussen beide ploegen niet veel animositeit, maar daar zullen trainers Robert Molenaar en Alex Pastoor anders over denken. De twee zijn goede vrienden sinds zij begin jaren negentig samenspeelden in het vissersdorp en kijken reikhalzend uit naar het treffen tussen hun elftallen. Overigens zal Pastoor – na zijn rode kaart van afgelopen weekend tegen AZ – vanaf de tribune toekijken.

Voor bekersucces van FC Volendam en Sparta Rotterdam moeten we ver terug in de geschiedenis. Om te beginnen naar het seizoen 1957/58, toen beide ploegen in hun eerste finale stonden. Dat duel ging met 4-3 naar de Rotterdammers, die daarmee hun eerste van drie ‘dennenappels’ wonnen. Ze herhaalden dat kunstje in 1962 en 1966, door te winnen van respectievelijk DHC en ADO Den Haag. De finales van 1971 en 1996 werden vervolgens verloren van topclubs Ajax en PSV.

De Volendammers bewaren op hun beurt überhaupt niet bijster veel goede herinneringen aan bekerduels met Rotterdamse ploegen. Naast de eindstrijd tegen Sparta speelde Het Andere Oranje nóg een finale. In 1994/95 – het eerste seizoen waarin het bekertoernooi door sponsoring Amstel Cup heette – was Feyenoord met 2-1 te sterk. Volendam is nog twee duels verwijderd van een nieuwe eindstrijd.

Het duel is via ons liveblog te volgen.

Logo Volledig scherm Volendam-trainer Robert Molenaar (links) en Alex Pastoor. © foto: Carla Vos

Woensdag, 18.30 uur

FC Utrecht – SC Cambuur

In Utrecht worden fanatieke fans er midden in de nacht nog wel eens wakker van: 12 mei 2002. De meest besproken bekerfinale van de afgelopen decennia, waarin Wamberto zijn Ajax in extra tijd in buitenspelpositie op 2-2 zette. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk door een golden goal van Zlatan Ibrahimovic. In de twee jaar daarna won ploeg uit de Domstad overigens wél: van Feyenoord en FC Twente. In de geschiedenis verloor het evenveel finales als dat het er won: drie stuks.

Het contrast tussen de huidige runner-up (Utrecht verloor de finale vorig seizoen van Feyenoord) en Cambuur kan bijna niet groter zijn. Waar bekerspecialist FC Utrecht niet opkijkt van een finaleplek meer of minder, hoopt Cambuur woensdag op een stunt en het bijbehorende unicum.

De Friezen kwamen namelijk nooit verder dan de kwartfinale. Dat presteerden de blauw-gelen in de laatste drie seizoenen overigens wel direct tweemaal. Twee seizoenen geleden vloog de ploeg van toenmalig trainer Henk de Jong er in een spectaculair duel uit tegen PEC Zwolle, deze jaargang gaan ze op jacht naar een unieke halve finaleplaats.

Logo Volledig scherm De spelers van FC Utrecht balen van de verloren bekerfinale tegen Feyenoord. © ANP

Woensdag, 20.45 uur

AZ – SC Heerenveen

Er zijn van die bekerwinnaars die íéts van de glans van hun prestatie zien verdwijnen, omdat het op papier nu eenmaal een schande zou zijn als ze die zouden verliezen. En er is AZ. De Alkmaarders wonnen de KNVB-beker viermaal, en meermaals versloegen zijn een traditionele topploeg. In 1978 won (toen nog) AZ’67 van Ajax, net als in 1982. Een jaar laten was AZ te sterk voor FC Utrecht, terwijl in 2013 PSV met 2-1 werd verslagen.

Aan de andere kant staat Heerenveen, ervaringsdeskundige in spectaculaire finales. Het verloor in de jaren negentig tweemaal een eindstrijd, in die beide duels vielen in totaal veertien (!) treffers. Ajax won eerst met 6-2, later was Roda JC Kerkrade met 4-2 te sterk. In 2009 was het dan wél raak voor de Friezen, die na strafschoppen wonnen van FC Twente.

Het tweede bekerduel van de woensdagavond is sowieso een fraai affiche: de nummer vijf van de Eredivisie die de nummer vier ontvangt. De twee ploegen troffen elkaar de laatste jaren twee keer eerder buiten competitieverband. In het bekertoernooi won AZ ruim drie jaar geleden na strafschoppen, terwijl de Alkmaarders in 2009 ook de strijd om de Johan Cruijff Schaal wonnen: 5-1.

Logo Volledig scherm Danijel Pranjic is in 2009 namens SC Heerenveen trots op de gewonnen KNVB-beker, de enige uit de Friese historie. © Pro Shots

Donderdag, 20.45 uur

Vitesse – Feyenoord

Het was in oktober van vorig jaar, toen Vitesse-trainer Henk Fraser in de persruimte op trainingscomplex Papendal sprak over zijn eigen bekergeschiedenis. Als trainer van ADO Den Haag was hij nog niet bijster succesvol geweest: twee keer uitgeschakeld na strafschoppen, door – nota bene – Almere City en SC Genemuiden. Maar als speler… Ja, dat was een stuk beter verlopen.

Fraser won in zijn tijd als speler van Feyenoord het bekertoernooi liefst vier keer in vijf jaar tijd: 1991, 1992, 1994 en 1995. Ter vergelijking: zijn huidige werkgever Vitesse speelde in de hele clubgeschiedenis slechts drie bekerfinales, die waren alledrie (in 1912, 1927 en 1990) voordat Fraser zijn eerste beker won, en gingen alledrie verloren.

Trainer aan de andere kant is Giovanni van Bronckhorst, die de KNVB-beker tweemaal won. In 2007/08 won hij hem als aanvoerder van Feyenoord en vorig seizoen mocht hij als trainer de beker aan een volgestroomde Coolsingel tonen. Hoewel de landstitel het belangrijkst is in Rotterdam-Zuid, lonkt ook een nieuw bekersucces.