Van Persie in definitieve selectie, Van de Beek debuteert

Door Sjoerd Mossou



,,Als ik heel consequent was geweest,'' zei bondscoach Dick Advocaat vrijdagmiddag in Zeist, droogjes de zaal in kijkend. ,,Dan hadden we met twaalf man in Frankrijk gestaan.''



Het valt ook moeilijk te ontkennen, de selectie van het Nederlands elftal voor de cruciale interland in Parijs hangt van plakband aan elkaar. Een groot deel van de internationals speelt niet eens bij zijn club, kende een rommelige transferperiode, of komt terug van een blessure.

De terugkeer van Robin van Persie staat in dat opzicht symbool voor de keuzes van Advocaat. Nog relatief weinig minuten gemaakt bij Fenerbahçe, al maanden kwakkelend, maar toch terug in Oranje. ,,Omdat ik hem nog steeds een van de beste aanvallers vind die we hebben.''



Vertrouwen

Toch predikte Advocaat bovenal vertrouwen in Zeist. Frankrijk mag dan meer kwaliteit hebben, zo redeneert de bondscoach, dat wil niet zeggen dat je geen goed resultaat kunt halen. Gericht selecteerde hij vooral gearriveerde spelers, die zogezegd weten wat er gevraagd wordt in 'grote' wedstrijden, onder wie Van Persie, maar ook Wesley Sneijder en Arjen Robben. Typisch Advocaat: geen grote risico's of hemelbestormende ideeën. Pragmatisme, resultaatgericht denken.

,,Kijk nou eens naar Rosenborg gisteren,'' aldus de bondscoach. ,,Dat was misschien geen topploeg, maar ze lieten zien wat je met een goede organisatie kunt bereiken. En kijk eens wat Nederland bereikt heeft op sommige eindtoernooien, toen niemand er vooraf een cent voor gaf. Wij hebben nog steeds allemaal spelers die op hoog niveau spelen. Dus waarom zouden wij dat niet kunnen? Zolang je maar gelooft, je taken uitvoert, en met overtuiging de wedstrijd in gaat.''



Advocaat hield het doelbewust simpel. Vragen over de Nederlandse voetbalcrisis, met PSV en Ajax uitgeschakeld voor het hoofdtoernooi van de Europa League, ging de coach zoveel mogelijk uit de weg.

,,Ajax stond een paar weken geleden nog in een Europese finale. Het zal toch niet zo zijn dat ze er opeens niets meer van kunnen? Ik ben er niet voor om die zogenoemde crisis te duiden. Ik selecteer speler voor Oranje. De clubtrainers werken dagelijks met de spelers, en ik geloof niet dat alles opeens verkeerd is in Nederland. Golfbewegingen heb je altijd. Een land als Nederland kan niet altijd een toplichting hebben, maar dat wil niet zeggen dat er opeens niets meer deugt.''



Vlekje

Donny van de Beek debuteert in de selectie van Oranje. Advocaat heeft ook Karim Rekik, Davy Pröpper em Marco van Ginkel weer opgeroepen. Davy Klaassen ontbreekt wegens een blessure en Virgil van Dijk is niet opgeroepen omdat hij niet traint met Southampton. Klaassen, Bruno Martins Indi, Jens Toornstra, Ryan Babel, Steven Berghuis, Eljero Elia, Jürgen Locadia en Jeremain Lens zaten wel in de voorselectie maar zijn afgevallen. Belangrijke spelers als Arjen Robben, Vincent Janssen, Wesley Sneijder en Van Persie zijn dit seizoen nog niet veel in actie gekomen. ,,Wat dat betreft zit op veel spelers een vlekje", zei Advocaat.