Toernooisensatie Varenhorst/Van Garderen naar halve finale WK

Van Garderen, in de zaal actief in de Italiaanse competitie, vormt pas sinds een paar maanden een koppel met Varenhorst, die twee jaar geleden samen met Reinder Nummerdor nog de finale op het WK beachvolleybal in Den Haag haalde. Het nieuwe duo, met een wildcard in het toernooi beland, is inmiddels de sensatie in Wenen nadat het eerder ook al verantwoordelijk was voor de uitschakeling van de als eerste geplaatste Brazilianen Álvaro Filho en Saymon Barbosa.