Veel fans naar Varkenoord voor training Feyenoord

Honderden supporters van de koploper van de eredivisie zijn naar Varkenoord gekomen om trainer Giovanni van Bronckhorst en zijn spelers aan het werk te zien.



Feyenoord is zondag kampioen als het de uitwedstrijd bij Excelsior wint. In dat geval wordt de ploeg maandag gehuldigd op de Coolsingel. De stadsderby tussen beide ploegen is zondag ook te volgen in De Kuip. Het stadion van Excelsior biedt namelijk slechts plaats aan zo'n 4000 supporters. De verwachting is dat De Kuip vol zal zitten.