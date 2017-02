Veltman biedt excuses aan voor 'onsportief trucje'

De actie van Veltman ging de hele wereld over. Buitenlandse kranten en nieuwsmedia hadden geen goed woord over voor de actie van de verdediger, en daar is Veltman zelf ook van geschrokken. Via Twitter biedt de Ajacied zijn excuses aan voor wat velen onsportief gedrag vonden. ,,Dit had ik niet mogen doen, gebeurde in een opwelling, maar blijft onsportief.''