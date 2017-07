Vermeer: Ik hoor de eerste keeper te zijn

De vraag is hoe groot de kansen zijn voor Vermeer, die een groot gedeelte van afgelopen seizoen miste vanwege een achillespeesblessure. Wie Van Bronckhorst een beetje analyseert, komt steeds weer tot de conclusie dat hij een coach is die hecht aan vastigheden. Passend bij zijn ‘leren winnen’-filosofie waarin die vastigheid de basis vormt voor succes. In die zin was één opmerking van Van Bronckhorst veelzeggend, afgelopen week in Oostenrijk: ,,Ik ben blij dat de as van mijn elftal in tact is gebleven.”



Daaruit zou je voorzichtig kunnen concluderen dat Jones ook dit seizoen zijn nummer één is. Temeer omdat de Australiër afgelopen zaterdag dus in actie kwam, toen Feyenoord tegen SC Freiburg ogenschijnlijk met de beoogde basisploeg startte. ,,Zelf heb ik nog geen idee welke kant het opgaat”, is Vermeer nuchter onder de concurrentiestrijd. ,,Meer dan mijn best kan ik niet doen.”



Typisch Vermeer, misschien wel de meest Rotterdamse Amsterdammer van Nederland. Of toch in elk geval de meest relativerende, hoe zeer zijn rol ook veranderd is in de Kuip. Hij kwam als onbetwiste nummer één. Iets wat hij, tegen de scepsis van een deel van de Feyenoord-aanhang, onmiskenbaar waarmaakte met vele uitstekende optredens.