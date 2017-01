Vermeer maakt morgen rentree in de Kuip

Irritatie bij Beugelsdijk: Al zet je Van Gaal voor de groep, meer zit er niet in

18:01 ADO-verdediger Tommie Beugelsdijk had weinig behoefte om lang na te praten over de 3-0 nederlaag bij Ajax. ,,We probeerden er een wedstrijd van te maken, maar na de 1-0 werd het lastig’’, sprak de Hagenaar, die na rust aan rood ontsnapte toen hij Dolberg onderuit haalde. ,,Ik heb me vandaag wel geërgerd. Vooral omdat je weet dat je niet beter kan.’’