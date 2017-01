VIDEO: SC Emmeloord heeft z’n eigen Van Basten

Het hoogtepunt van de wedstrijd SC Emmeloord – Ruinerwold (5-0) lag in de slotfase toen aanvoerder Harm van Wieren een hoge voorzet losliet. Rechtsvoor Wiebe Koopmans bracht vervolgens heel sportpark Ervenbos in vervoering toen hij de bal met een omhaal á la Van Basten in de linkerkruising jaste.

,,Ik wist even geen andere oplossing voor die bal. Toen ik al vallend nog net zag hoe de bal de kruising in vloog, had ik wel meteen het gevoel dat het behoorlijk uniek was.'’ Met de 5-0 overwinning was ook tweevoudig doelpuntenmaker Guido Vissers dik tevreden. ,,Ons zelfvertrouwen groeit zichtbaar. Gezien de kwaliteit in onze ploeg heb ik ook het idee dat we nog wel een paar plaatsen kunnen stijgen.''