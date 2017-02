VIDEO: 'Hawkeye niet 100% betrouwbaar, maar bij Feyenoord wel'

,,In tennis weet ik dat het systeem een afwijking heeft, dus 100 procent betrouwbaar is het niet. Ik ken een aantal gevallen in het tennis. Aan de afdruk van de bal kun je dan zien dat de bal een stukje naast de lijn is, terwijl Hawkeye aangeeft dat ie de lijn raakt'', aldus Sluiter in Replay TV van Ziggo Sport

Sluiter, Rotterdammer en Feyenoord-fan, is daar duidelijk over. ,,In dit geval niet. Ik duid het onder de categorie strontgeluk. Als er geen Hawkeye was geweest, had je het anders vanuit geen enkele positie kunnen zien. Niet vanuit de grensrechter en niet vanuit de scheidsrechter. Je zou bijna zeggen dat het het geluk van een kampioen is.''