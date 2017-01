VIDEO: Nathan Rutjes geëmotioneerd na lofzang Frans Timmermans

Limburgse fiscalist leidt mil­joe­nen­in­ves­teer­der naar Roda JC

14:26 De nieuwe Roda-investeerder Aleksei Korotaev is niet toevallig in Kerkrade beland. Vandaag werd bekend dat de Zwitserse ondernemer een minderheidsbelang in de club heeft verworven. Hoeveel dat wil de Roda-directie niet zeggen, maar volgens algemeen directeur Wim Collard is het de wens van Korotaev om samen met grootaandeelhouder Frits Schrouff de zaak te leiden in Kerkrade. Schrouff nam ruim een jaar geleden 99 procent van de aandelen over.