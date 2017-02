VIDEO: Wie wordt kampioen? Prominenten spreken zich uit

Balende Hendriks: Grootste kans die ik ooit heb gemist

8:14 Sam Hendriks was vorige week de held van Deventer, door Go Ahead Eagles met twee doelpunten aan een cruciale zege op ADO Den Haag te helpen (3-1). Vrijdagavond in Kerkrade was hij echter de schlemiel, door in de tweede helft een kans voor open doel te missen.