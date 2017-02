Videoscheidsrechter niet bij stadion in halve finales beker

Bij voorgaande tests met de videoscheidsrechter in het bekertoernooi zat de assisterende arbiter in een bus bij het stadion. Dat liep bijna fout af toen Kevin Blom als videoarbiter bij het duel tussen PEC Zwolle en FC Utrecht (1-2) een strafschop aan de bezoekers gaf in blessuretijd. Hij moest door de mobiele eenheid worden ontzet nadat fans van PEC hem na afloop wilden laten weten wat ze van zijn beslissing vonden om de penalty ook na de review toe te kennen. Blom is morgen de eerste videoscheidsrechter vanuit Hilversum, waar op het Media Park de beelden sowieso al binnenkomen. Hij staat met een headset in contact met leidsman Pol van Boekel in Rotterdam. Overmorgen is Blom zelf scheidsrechter en wordt hij vanuit Hilversum ondersteund door Dennis Higler. De videoscheidsrechter op een centraal punt is een primeur in het voetbal en volgens operationeel directeur Gijs de Jong van de KNVB een ‘grensverleggende stap’. ,,Een videoscheidsrechter op een centrale plek maakt het in de toekomst mogelijk bij meerdere wedstrijden gebruik te maken van videoarbitrage. Net zoals dat bijvoorbeeld in de NBA het geval is”, aldus De Jong.

Exceptioneel

PSV-aanvoerder Luuk de Jong zette openlijk twijfels bij de betrouwbaarheid van het HawkEye-systeem dat zondag concludeerde dat de bal enkele millimeters over de lijn was. Volgens Van der Roest is dat ten onrechte, omdat er al een bepaalde foutmarge is opgenomen in het systeem. Of het een streven is om in elk stadion in de Eredivisie doellijntechnologie aan te brengen, weet hij niet. ,,Dat moeten we met clubs overleggen. Is het financieel en operationeel haalbaar? Het heeft zondag in elk geval zijn nut bewezen.”