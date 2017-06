Vier fans MVV krijgen stadionverbod na wangedrag

Robin van Persie De ene terugkeer is de andere niet

11:00 De feiten: Feyenoord wil Robin van Persie en de spits denkt er hetzelfde over. De realiteit: Fenerbahçe heeft de sleutel in handen. De vraag: is de topscorer aller tijden van Oranje op zijn 33ste nog fit genoeg voor een ‘Kuyt-rol’ in de Kuip?