Vierde official onwel voor duel Achilles-Jong Ajax

Roda passeert Go Ahead na zege in de­gra­da­tie­kra­ker

21:52 Roda JC heeft hele goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. De Limburgers boekten in eigen huis een gelukkige 1-0 zege op Go Ahead Eagles en wippen daardoor in de stand over de tegenstander van vanavond heen. Verdediger Chris Kum was de matchwinner in Kerkrade.